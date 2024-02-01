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16:35, 1 февраля 2024Россия

Украина второй раз за день атаковала российский регион

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Мокрая Орловка

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, местные жители не пострадали, однако была повреждена линия электропередачи, из-за чего пропал свет у абонентов нескольких улиц. Гладков заверил, что аварийные службы приступят к восстановительным работам, после их согласования с Минобороны.

Это уже вторая атака на Белгородскую область, о которой губернатор сообщил 1 февраля. Утром стало известно, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили на подлете к городу Строитель две воздушные цели. Пострадавших и разрушений нет.

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      Константин Лысяков
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