В МИД заявили о понимании идей стран БРИКС по урегулированию на Украине

МИД: РФ относится с пониманием к идеям в БРИКС по урегулированию на Украине

Россия относится с пониманием к идеям стран-членов БРИКС по урегулированию конфликта на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его цитирует ТАСС.

«Мы с огромным уважением и вниманием относимся к инициативам и идеям, которые целый ряд участников БРИКС выдвигает в контексте ситуации, сложившейся на Украине и вокруг нее», — сказал дипломат.

По словам Рябкова, в вопросе урегулирования украинского конфликта особенно значительными оказались «и бразильская инициатива, и предложения Китайской Народной Республики, и выдающаяся роль Южно-Африканской Республики».

В августе 2023 года члены БРИКС в совместной декларации отметили взаимные усилия по урегулированию конфликта на Украине.