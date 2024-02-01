Россиян начали переводить на зарубежную соль

Руспродсоюз: доля импортной соли в России увеличилась почти до 34 % в 2023 году

По итогам 2023 года Россия нарастила ввоз соли из-за границы. За 12 месяцев доля подобной продукции на отечественном рынке увеличилась с 31,1 до 33,6 процента, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные Руспродсоюза.

В организации связали подобную динамику с рядом факторов, включая трудности с подачей вагонов для отгрузки отечественной продукции и увеличение сроков доставки таких грузов по железнодорожным магистралям. Этой ситуацией, как уточнили в Руспродсоюзе, смогли воспользоваться иностранные поставщики, которые не испытывают сложностей с отгрузкой своей продукции.

Зампредседателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов также включил в число влияющих на динамику факторов политику розничных торговых сетей, представители которых зачастую предпочитают выставлять на полки магазинов зарубежную соль, а не продукцию российских добывающих предприятий.

В середине августа 2023 года агентство РИА Новости со ссылкой на статистические данные системы сервисов для автоматизации бизнеса «Контур.Маркет» сообщило, что в России за последние несколько лет из потребительской корзины больше всего подорожали бананы и соль. Средние цены на соль за этот период времени на внутреннем рынке увеличились на 64 процента.