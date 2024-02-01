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19:39, 1 февраля 2024Экономика

В России подтвердили запрет повышать объявленную при оформлении заказа цену

Верховный суд заявил о запрете повышать объявленную при оформлении заказа цену

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Верховный суд (ВС) России заявил, что продавец не имеет права в одностороннем порядке менять цену, объявленную в момент оформления заказа, сообщает РИА Новости со ссылкой на определения инстанции по делу жителя Кургана, дешево купившего бытовую технику из-за сбоя в системе онлайн-магазина.

Как следует из материалов суда, истец приобрел через сайт магазина две bluetooth-гарнитуры и шесть парогенераторов Tefal, потратив на это 26 тысяч рублей вместо 90 тысяч по обычному прайсу. После оплаты продавец отменил заказ и вернул покупателю деньги. Мужчина не согласился с этим и решил судиться, дойдя в итоге до Верховного суда.

Продавец настаивал, что товары были куплены для перепродажи, о явной ошибке в цене следовало уведомить администрацию магазина. Суд в итоге занял сторону покупателя, подтвердив, что «изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец в одностороннем порядке уже не вправе», а договор купли-продажи считается заключенным с момента выдачи кассового чека.

Ранее коллегия по экономическим спорам ВС признала, что банки не должны вводить для клиентов заградительные комиссии, которые по причине своих больших размеров мешают совершению экономически обоснованных операций по счетам. Решение озвучили по итогам рассмотрения дела о взыскании десяти процентов от перевода на счет физлица 13,33 миллиона рублей — значительной суммы для осуществившей его компании с годовой выручкой в 26,83 миллиона.

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      Дмитрий Воронин
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