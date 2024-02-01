В России выросли оптовые цены на электроэнергию

«Ъ»: оптовые цены на электроэнергию в России выросли на 6 % в 2023 году

По итогам 2023 года одноставочные оптовые цены на электроэнергию в России для коммерческих потребителей выросли на 6 процентов в сравнении с уровнем 2022-го. При этом темпы роста показателя оказались ниже годовой инфляции (7,42 процента), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные «Совета рынка».

Одноставочная оптовая цена состоит из двух составляющих — стоимости электроэнергии и мощности. Первая за 12 месяцев выросла на 9,6 процента, вторая — на 2,1 процента, уточнили в регуляторе энергорынков.

В европейской части России и на Урале одноставочная оптовая цена электроэнергии увеличилась 5,6 процента по итогам 2023 года и превысила уровень в 2,78 тысячи рублей за мегаватт-час. В Сибири показатель вырос на 7,9 процента и достиг отметки в 2,32 тысячи рублей.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала о намерении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заставить ряд российских регионов изменить тарифы на электричество на 2024 год. Одной из главных причин подобной меры стало недовольство ведомства тем, что в девяти регионах местные власти резко увеличили тарифы на передачу электроэнергии для бизнеса, но не ввели льготные лимиты объемов потребления для жителей.