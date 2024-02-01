В Совфеде заявили о провале затеи Украины использовать ООН против России

Сенатор Косачев: попытка Киева использовать ООН в политических целях провалилась

Затея Киева об использовании Организации объединенных наций (ООН) в политических целях против России провалилась. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета Федерации Константин Косачев.

Как сообщалось ранее, 31 января Международный Суд ООН в Гааге отклонил большую часть претензий Украины к России по обвинению в якобы нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

По словам Косачева, он видит в решении ООН признаки оздоровления международного правосудия — к ним он отнес отказ от формулировки об «оккупации» Россией Крыма, на которой настаивала Украина, а также упоминание в тексте решения принятой в России формулировки «специальная военная операция». При этом сенатор подчеркнул, что делать окончательные выводы о полном оздоровлении международного правосудия пока рано.

«Окончательные выводы в отношении беспристрастности Суда делать рано — в его производстве находится другой иск Украины, который касается событий 24 февраля 2022 года и где Россию обвиняют в геноциде. Так что основные юридические баталии еще впереди», — подытожил член Совета Федерации.

Ранее член Общественной палаты, председатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что отказ ООН признать Россию государством-агрессором вызвал на Украине истерику.