Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:36, 2 февраля 2024Мир

В США определились с ответом на гибель военных в Иордании

CBS News: США согласовали удары по иранским объектам в Ираке и Сирии

Фото: ABACA/Keystone Press Agency/Global Look Press

США согласовали удары по иранским объектам в Ираке и Сирии в ответ на гибель военнослужащих в Иордании. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

Американская сторона будет стремиться к минимизации числа жертв среди мирных жителей, поэтому при выборе времени для нанесения ударов военные будут ориентироваться на погодные условия и достаточную видимость.

Ударов по территории Ирана, как требовали некоторые американские конгрессмены, наноситься не будет.

Как заявил глава Пентагона Ллойд Остин, США не станут терпеть удары по своим базам.

Ответственность за нападение на базу США в Иордании 27 января взяло на себя движение Исламское сопротивление Ирака. В результате атаки беспилотника погибли три американских военнослужащих. число раненых превысило 40.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Надо бы как-то помочь». Путин высказался об уничтожающей свой автопром Германии

      Плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала фигуру в кружевном белье

      В Словакии отказались давать деньги на оружие Украине

      В Мурманске загорелся цех по производству консервов

      Валуев резко отреагировал на запрет латвийцам соревноваться со сборными России

      В США определились с ответом на гибель военных в Иордании

      Британские ВМС готовятся к первому за семь лет испытанию МБР

      Пьяный россиянин избил ребенка в магазине и не смог объяснить свой поступок

      Раскрыта польза еженедельного секса

      Украина попросила Россию передать тела погибших при крушении Ил-76 пленных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше