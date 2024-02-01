В США определились с ответом на гибель военных в Иордании

CBS News: США согласовали удары по иранским объектам в Ираке и Сирии

США согласовали удары по иранским объектам в Ираке и Сирии в ответ на гибель военнослужащих в Иордании. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

Американская сторона будет стремиться к минимизации числа жертв среди мирных жителей, поэтому при выборе времени для нанесения ударов военные будут ориентироваться на погодные условия и достаточную видимость.

Ударов по территории Ирана, как требовали некоторые американские конгрессмены, наноситься не будет.

Как заявил глава Пентагона Ллойд Остин, США не станут терпеть удары по своим базам.

Ответственность за нападение на базу США в Иордании 27 января взяло на себя движение Исламское сопротивление Ирака. В результате атаки беспилотника погибли три американских военнослужащих. число раненых превысило 40.