Депутат Федяев: Валуев попросил себе специальную машину вместо служебной «Лады»

Депутат Госдумы Николай Валуев попросил себе другую машину вместо служебной «Лады», так как она для него слишком мала. Об этом «Звезде» рассказал коллега Валуева, депутат Павел Федяев.

Как рассказал Федяев, Валуев хотел бы ездить на «УАЗике». По словам депутата, он и все его коллеги рады тому, что теперь они будут передвигаться на отечественных машинах — «Ладах» и «Москвичах».

Первые служебные Lada Vesta поступили в гараж Думы в первой половине января. Отечественные машины будут заменять иностранные по мере того, как последние начнут вырабатывать своей ресурс. «Мой служебный автомобиль имеет пробег 200 тысяч километров. Еще 50 тысяч он должен пробежать, и тогда пересяду на отечественный автомобиль», — рассказал глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

Согласно данным из открытых источников, рост Валуева составляет 213 сантиметров, вес на пике спортивной карьеры достигал 145-150 килограммов.