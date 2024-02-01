Освобожденные из украинского плена российские военные вернулись в Москву

В Подмосковье приземлился борт с российскими военными, освобожденными из плена

В Московской области приземлился борт с российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена, сообщает телеканал «Звезда».

«В подмосковном аэропорту приземлился борт со 195 российскими военнослужащими. Все они возвращены в Россию из украинского плена, где им грозила смертельная опасность», — сказано в сообщении.

Бойцам необходимо пройти медицинский осмотр, по результатам которого их направят на лечение.

Ранее представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов заявил, что в ходе обмена пленными между Киевом и Москвой, состоявшегося 31 января, отсутствовали пленные украинские военные, которые были указаны в прошлом обменном списке.