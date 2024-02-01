Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:37, 1 февраля 2024Россия

Освобожденные из украинского плена российские военные вернулись в Москву

В Подмосковье приземлился борт с российскими военными, освобожденными из плена

Фото: Pixabay

В Московской области приземлился борт с российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена, сообщает телеканал «Звезда».

«В подмосковном аэропорту приземлился борт со 195 российскими военнослужащими. Все они возвращены в Россию из украинского плена, где им грозила смертельная опасность», — сказано в сообщении.

Бойцам необходимо пройти медицинский осмотр, по результатам которого их направят на лечение.

Ранее представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов заявил, что в ходе обмена пленными между Киевом и Москвой, состоявшегося 31 января, отсутствовали пленные украинские военные, которые были указаны в прошлом обменном списке.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Бывший губернатор Севастополя задержан в Лондоне. Он обвиняется в хранении «криминальных денег»

      Скончался актер из «Ликвидации» и «Золотого теленка»

      Жителя российского региона арестовали по подозрению в подготовке теракта

      Терапевт перечислил неочевидные причины головной боли

      103-летний мужчина женился на 49-летней женщине

      В офисе Зеленского ушли от ответа на вопрос о встрече Зеленского и Залужного

      Освобожденные из украинского плена российские военные вернулись в Москву

      В Дагестане убит боец смешанных единоборств Fight Nights

      В ЕС назвали происходящее в Газе шрамом на общей совести

      Нетаньяху отказался освобождать удерживаемых в Газе заложников любой ценой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше