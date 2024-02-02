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09:09, 2 февраля 2024Путешествия

29-летнюю туристку изнасиловали на спа-курорте в Европе

Il Giorno: 29-летнюю британскую туристку изнасиловали на спа-курорте в Италии

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

29-летнюю британскую туристку изнасиловали на спа-курорте итальянского Милана. Об этом пишет местное издание Il Giorno.

По данным источника, инцидент произошел вечером 29 января в Terme di Milano, входящем в известную европейскую сеть спа-центров. Как сообщает газета, мужчина познакомился с туристкой и сначала был нежным в своих ухаживаниях, но затем стал вести себя агрессивно и изнасиловал ее.

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Со слов пострадавшей полицейским удалось составить фоторобот злоумышленника. Проанализировав записи с камер видеонаблюдения, стражи правопорядка выследили и задержали подозреваемого — им оказался 25-летний итальянец марокканского происхождения.

Ранее туристка из США подверглась групповому изнасилованию со стороны двух мужчин во время Недели моды в Париже. Она познакомилась с нападавшими в баре отеля, после чего поехала домой к одному из них.

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      Алина Черненко
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