Аргентина сообщила об экстрадиции обвиняемого в мошенничестве россиянина

Обманувшего свыше 60 человек россиянина экстрадируют из Аргентины

Аргентина экстрадирует на родину обвиняемого в мошенничестве россиянина Олега Кулакова. Об этом в пятницу, 2 февраля, в своем Telegram-канале сообщает Генеральная прокуратура России.

По данным надзорного ведомства, Кулаков вместе с сообщниками организовал ОПГ для заключения фиктивных договоров о поставках автозапчастей. В результате его мошеннических действий группировка обманула на 5,4 миллиона рублей более 60 человек. После злоумышленник скрылся за границей. Запрос о выдаче обвиняемого был направлен Буэнос-Айресу в мае 2022 года в связи с задержанием Кулакова на территории Аргентины.

1 февраля сообщалось, что в Аргентине по запросу Украины задержали российского туриста.