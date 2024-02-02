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19:38, 2 февраля 2024Силовые структуры

Аргентина сообщила об экстрадиции обвиняемого в мошенничестве россиянина

Обманувшего свыше 60 человек россиянина экстрадируют из Аргентины

Фото: Franco Trovato Fuocoo / Globallookpress.com

Аргентина экстрадирует на родину обвиняемого в мошенничестве россиянина Олега Кулакова. Об этом в пятницу, 2 февраля, в своем Telegram-канале сообщает Генеральная прокуратура России.

По данным надзорного ведомства, Кулаков вместе с сообщниками организовал ОПГ для заключения фиктивных договоров о поставках автозапчастей. В результате его мошеннических действий группировка обманула на 5,4 миллиона рублей более 60 человек. После злоумышленник скрылся за границей. Запрос о выдаче обвиняемого был направлен Буэнос-Айресу в мае 2022 года в связи с задержанием Кулакова на территории Аргентины.

1 февраля сообщалось, что в Аргентине по запросу Украины задержали российского туриста.

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      Владимир Седов
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