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13:49, 2 февраля 2024Бывший СССР

В России отреагировали отказ Армении от военного сотрудничества

Депутат Журова предрекла возобновление военного сотрудничества РФ с Арменией

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала отказ Армении от военного сотрудничества с Россией. В беседе с «Лентой.ру» депутат оценила заявление премьер-министра страны Никола Пашиняна фразой «это только слова».

Ранее Пашинян заявил, что Ереван больше не может развивать военно-техническое партнерство только с Россией. Он пояснил, что стране необходимо пересмотреть концепцию развития своих вооруженных сил.

«Армения с нами сотрудничала, потому что ей была нужна защита. Видимо, они считают, что эта защита, этот компромисс, статус-кво — все это им больше не нужно. Якобы все теперь вооружены, и никто ни на кого не будет нападать. (...) Значит, Армения считает, что больше ей ничего не угрожает и они теперь сами справятся. Либо им кто-то другой что-то пообещал», — ответила Журова.

Это же только слова, политики много сейчас говорят публично. Вероятно, в условиях санкций и этой сложной ситуации Армения делает подобные заявления для Запада. Как только все это закончится, Армения вернется к нам с просьбой о военном сотрудничестве

Светлана Журовапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

1 февраля Пашинян упрекнул Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в том, что республика была оставлена один на один со своими проблемами в решающий момент. По его словам, концепция безопасности заключалась в том, что Армения — член ОДКБ, а ситуация с Нагорным Карабахом является международно признанным конфликтом.

«Оказалось, что ОДКБ не только не обеспечила свою часть безопасности Армении, но и в самый решающий момент сказала: "Смотрите, решайте свои проблемы сами"», — сообщил он.

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      Кирилл Садовский
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