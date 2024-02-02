Мужчина отправился в тюрьму на 100 лет после конфликта из-за украденного обеда

В США 25-летний мужчина убил коллегу из-за украденного обеда

В США мужчина из штата Вирджиния отправился в тюрьму на 100 лет за то, что расправился с коллегой из-за конфликта по поводу украденного обеда. Об этом сообщает Fox News.

25-летний Базна Берхе приговорили к 100 годам заключения, из которых 70 он проведет в тюрьме строгого режима, за преступление, совершенное 17 апреля 2021 года. За три дня до этого он уличил 58-летнего Эрнана Лейву в краже своего обеда из холодильника в офисном помещении супермаркета, где оба работали.

15 апреля Берхе купил нож и два молотка и провел следующий день, «тренируясь перед нападением». 17 апреля он приехал на работу заранее, дождался Лейву и набросился на него. Он несколько раз ударил противника ножом, а потом забил молотками и скрылся с места происшествия.

Сразу же после задержания в октябре 2021-го он признался в преступлении. Более того, согласно заявлению прокуратуры, Берхе угрожал «расправиться с другими людьми, если ему не будет вынесен суровый приговор».

В итоге преступнику назначили 70 лет реального срока, после окончания которого он начнет отбывать 30-летнее условное заключение. «В данном случае, из-за беспримерной и подтвержденной обвиняемым опасности, которую он представляет для общества, приговор стал необходимой мерой социальной защиты», — заявил юрист Стив Дескано.

Ранее сообщалось, что в США терапевт, который специализировался на управлении гневом, расправился с раздражавшим его соседом. Полицейские были вызваны для проверки «подозрительного инцидента» в одном из домов.