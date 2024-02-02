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15:19, 2 февраля 2024Ценности

Брэда Питта в кроксах и панаме на фото оценили в сети словами «как пенсионер»

Архивное фото

Архивное фото. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американского актера и кинопродюсера Брэда Питта на новых фото папарацци оценили в сети словами «как пенсионер». Соответствующий материал и комментарии появились на Daily Mail.

60-летнего артиста запечатлели, когда он прибыл на съемочную площадку фильма «Апогей» во Флориде, США. Он предстал перед камерой в бежевом наряде, который состоял из панамы, пушистого джемпера и спортивных брюк с лампасами. Его образ дополняли белые кроксы.

Читатели издания высказались о внешности звезды под публикацией. «Выглядит на 80 лет», «В этой шляпе он смотрится нелепо», «Как пенсионер», «Ужасный наряд», «Выглядит смешно, особенно панама», «Не думала, что этот красивый мужчина может выглядеть нелепо, но, оказывается, может!», «Ни один мужчина не должен так одеваться», «Модная катастрофа», «Похож на деда», — заявили юзеры.

В январе американо-канадский актер Джейсон Пристли раскрыл неприглядный секрет о гигиене Брэда Питта. По словам артиста, они периодически состязались в том, кто дольше сможет обойтись без душа, и Питту всегда удавалось не мыться дольше.

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      Карина Черных
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