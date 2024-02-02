Бывший депутат Верховной Рады объяснил провал наступления ВСУ

Олейник: наступление ВСУ провалилось из-за конфликта военных и политиков

Причиной ошибок летнего контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады, член общественного движения «Другая Украина» Владимир Олейник, передают «Известия».

По его словам, в республике уже давно существует конфликт между военными и политиками. «Военные в целом стараются сохранить армию, потому что, потеряв армию, можно потерять все — и территории, и власть. У Зеленского задача стояла другая — любыми путями сохранить территорию, потому что ее сдача уменьшает возможности украинского президента апеллировать к международным институтам и Западу — "дайте больше денег"», — пояснил он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял о негативном осадке, оставшемся после наступления украинских войск в 2023 году. По его мнению, ВСУ допустили «определенные тактические ошибки», о которых говорит как военное, так и политическое руководство страны.