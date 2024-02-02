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14:03, 2 февраля 2024Бывший СССР

«Есть негативный осадок». На Украине признали тактические ошибки при наступлении в 2023 году

Подоляк заявил о негативном осадке из-за тактических ошибок при наступлении ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк пожаловался на «негативный осадок», оставшийся после наступления Вооруженных сил страны (ВСУ) в 2023 году.

Он признал, что украинская армия допустила «определенные тактические ошибки». По его словам, об этом говорит и военное, и политическое руководство республики.

Это не проблема, это же война, а не линейное событие. Против нас воюет не какая-то маленькая страна, у которой ограниченный ресурс, а Россия

Михаил Подоляксоветник главы офиса президента Украины

Фото: Anna Voitenko / Reuters

В связи с этим советник главы офиса Зеленского призвал западных союзников продолжить оказывать помощь Киеву и увеличить поставки некоторых видов вооружения. Он отметил, что ВСУ смогут реализовать стратегические цели, если перестанут «находиться только в обороне».

На Украине ходят слухи об отставке главкома ВСУ

Заявление Подоляка прозвучало на фоне слухов о намерении Зеленского уволить главкома ВСУ Валерия Залужного. О таком развитии событий сообщают как украинские политики, так и высокопоставленные источники западных СМИ.

По данным The Washington Post, 29 января Зеленский обсудил с Залужным его отставку. В ходе беседы украинский лидер объяснил, что граждане уже устали от конфликта. Политик также заметил, что предоставление помощи со стороны союзников замедлилось, а мера по отставке Залужного может помочь освежить обстановку.

Как утверждает источник издания, главком ВСУ спокойно отреагировал на свое увольнение. «Он высказал несколько напутственных мыслей о проблемах, которые унаследует его преемник, и дал понять, почему быстрое улучшение положения Украины на поле боя маловероятно», — рассказал он, добавив, что украинский лидер внимательно выслушал собеседника.

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По информации The Economist, пост Залужного предлагали занять нынешнему главе Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову, однако он в последний момент отказался. Вслед за ним аналогичное предложение отверг командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Залужный говорил о зашедшем в тупик украинском конфликте

В конце октября 2023 года The Times сообщала, что Зеленский и Залужный разошлись во мнениях относительно завершения контрнаступления. В начале ноября газета Washington Post писала о возможном конфликте между ними.

Критической точкой стала статья Залужного в журнале Economist о «патовой ситуации» на фронте, в которой он указывал, что конфликт зашел в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва.

«Как и в Первую мировую войну мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик. Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет», — говорил он.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Зеленский признал, что наступление ВСУ столкнулось с «определенными трудностями», однако не согласился с мнением Залужного и заверил, что ВСУ продолжат наступление в 2023 и 2024 годах.

Позже глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что украинский лидер и Залужный не находятся в конфликте и едины по ключевым вопросам.

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      Варвара Кошечкина
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