Бывший президент Молдавии задался вопросом о национальном интересе

Экс-президент Молдавии Додон обвинил Санду в отсутствии национальных интересов

Бывший президент Молдавии Игорь Додон в своем Telegram-канале обвинил нынешнего президента Майю Санду в несоответствии национальным интересам.

«Майя Санду выступает за европейскую интеграцию, за то, чтобы сдать Молдавию иностранцам, а мы, социалисты, и я лично выступаем за национальный интерес. (...) Где у нас национальный интерес в банковской системе? (...) В экономике где у нас национальный интерес?» — задался вопросом политик.

Додон также обвинил нынешнего президента в отсутствии национального интереса в экономике и слабой поддержке местных производителей: «В эти дни на Moldexpo проходит выставка "Сделано в Молдове". Я обязательно схожу на нее и призываю всех поддержать наших производителей. Майя Санду их не поддержит. Ее производители в Румынии, в Австрии, в других странах».

В ноябре прошлого года Игорь Додон призывал голосовать против правящей партии на местных выборах, а в ряде городов прошли массовые акции за честные выборы.