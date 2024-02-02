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12:42, 2 февраля 2024Бывший СССР

Бывший президент Молдавии задался вопросом о национальном интересе

Экс-президент Молдавии Додон обвинил Санду в отсутствии национальных интересов

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Бывший президент Молдавии Игорь Додон в своем Telegram-канале обвинил нынешнего президента Майю Санду в несоответствии национальным интересам.

«Майя Санду выступает за европейскую интеграцию, за то, чтобы сдать Молдавию иностранцам, а мы, социалисты, и я лично выступаем за национальный интерес. (...) Где у нас национальный интерес в банковской системе? (...) В экономике где у нас национальный интерес?» — задался вопросом политик.

Додон также обвинил нынешнего президента в отсутствии национального интереса в экономике и слабой поддержке местных производителей: «В эти дни на Moldexpo проходит выставка "Сделано в Молдове". Я обязательно схожу на нее и призываю всех поддержать наших производителей. Майя Санду их не поддержит. Ее производители в Румынии, в Австрии, в других странах».

В ноябре прошлого года Игорь Додон призывал голосовать против правящей партии на местных выборах, а в ряде городов прошли массовые акции за честные выборы.

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      Валентин Карант
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