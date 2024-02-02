Блогерша ответила на видеозвонок возлюбленного и попала в неловкую ситуацию

Блогерша Бриттани Хокли поделилась историей о том, как она ответила на видеозвонок от своего возлюбленного, футболиста Бенджамина Зигриста, и попала в неловкую ситуацию. Подробности она раскрыла в подкасте Life Uncut, фрагмент которого доступен в TikTok.

По словам блогерши, они с Зигристом живут в разных странах, поэтому часто говорят по утрам по видеосвязи. Однажды, когда бойфренд позвонил ей, она собиралась принять душ и была голой. «Я подумала, что это идеальный момент, чтобы показать ему грудь. Было отличное освещение, я наклонилась, чтобы включить душ. Затем я подняла голову, посмотрела на экран, а там Бен пялится на меня, рядом с ним его мать, отец и сестра», — вспомнила Хокли.

Блогерша добавила, что Зигрист не предупредил ее, что позвонит вместе с родственниками. «Я смотрю им в глаза, моя грудь смотрит им в глаза, они смотрят мне в глаза», — описала она ситуацию и добавила, что семья ее парня собралась вместе, чтобы поехать на кладбище.

В комментариях многие отметили, что их рассмешила история Хокли. «Те самые ситуации из ромкомов», «Я бы не смогла оправиться после такого», — написали комментаторы.

Ранее пользователь соцсети X (бывшая Twitter) рассказал, как он сходил на первое свидание и увидел неожиданное сообщение на телефоне девушки. «Ну внешность — это не главное», — говорилось в послании, адресованном девушке. Автор поста решил, что в сообщении речь шла о нем.