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20:57, 2 февраля 2024Наука и техника

Samsung признала недостаток Galaxy S24 Ultra

Samsung исправит баг, при котором экран Galaxy S24 Ultra становился тусклым

Фото: Samsung

Компания Samsung признала связанный с дисплеем Galaxy S24 Ultra недостаток. Об этом сообщает издание Forbes.

На проблему обратили внимание первые пользователи самого дорогого флагманского телефона корейского бренда. По словам владельцев устройств, экран девайса внезапно стал очень тусклым. Соответствующая тема на Reddit за неделю собрала почти 800 комментариев пользователей.

По словам журналистов, сперва специалисты считали, что проблема связана с защитным стеклом. Однако позже выяснилось, что ее вызывает неизвестный баг, влияющий на отображение цветов. В Samsung уже отреагировали на жалобы и пообещали исправить системную ошибку.

«Будьте уверены, что следующее обновление программного обеспечения решит проблему на вашем Samsung S24», — рассказали представители компании. При этом специалисты выяснили, что ошибка проявляется только в обычном режиме использования — при просмотре фото или видео экран имеет штатную яркость.

В конце января стало известно, что корпорации Samsung удалось распродать смартфоны серии Galaxy S24 рекордным тиражом. За неделю компания продала 1,21 миллиона единиц устройств.

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      Андрей Ставицкий
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