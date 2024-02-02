Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:53, 2 февраля 2024Мир

Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет Hellfire

Госдеп США одобрил продажу Нидерландам ракет Hellfire на 150 миллионов долларов

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Госдеп Соединенных Штатов одобрил возможную сделку по продаже Нидерландам ракет класса «воздух-земля» Hellfire и военного оборудования на сумму около 150 миллионов долларов. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона, пишет РИА Новости.

Как уточняется, правительство Нидерландов запросило возможность закупки 386 ракет данного образца и вспомогательного оборудования.

«Предполагаемая сделка по продаже поспособствует реализации задач США в сфере внешней политики, укрепив безопасность союзника по НАТО», — подчеркнули в Пентагоне.

В конце января глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подтвердила, что поставку Украине истребителей F-16 осуществят в 2024 году, но не смогла назвать ее точной даты.

В конце прошлого года премьер-министр королевства Марк Рютте заявил, что Нидерланды проинформировали Киев о подготовке 18 истребителей для дальнейшей поставки Украине. По его словам, перед поставкой F-16 должен быть соблюден ряд условий, включая требования к инфраструктуре и персоналу.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Больно об этом говорить». Путин высказался о происходивших под Харьковом после отхода ВС России событиях

      Сообщивший об ударах США по Сирии американский телеканал опроверг информацию

      Очки дополненной реальности Apple вызвали привыкание

      В Армении захотели ввести военную форму по стандартам НАТО в войсках

      Стресс довел молодых людей до «финансового отчаяния». Почему они бездумно тратят деньги и не хотят думать о будущем?

      В России узнали о предложении Британии ввести бесполетную зону над Украиной

      Украина получила еще две системы ПВО

      Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет Hellfire

      МИД Индонезии назвал причину отказа Галкину во въезде на Бали

      Залужный доложил Зеленскому о сложном положении ВСУ под Авдеевкой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше