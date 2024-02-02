Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет Hellfire

Госдеп США одобрил продажу Нидерландам ракет Hellfire на 150 миллионов долларов

Госдеп Соединенных Штатов одобрил возможную сделку по продаже Нидерландам ракет класса «воздух-земля» Hellfire и военного оборудования на сумму около 150 миллионов долларов. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона, пишет РИА Новости.

Как уточняется, правительство Нидерландов запросило возможность закупки 386 ракет данного образца и вспомогательного оборудования.

«Предполагаемая сделка по продаже поспособствует реализации задач США в сфере внешней политики, укрепив безопасность союзника по НАТО», — подчеркнули в Пентагоне.

В конце января глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подтвердила, что поставку Украине истребителей F-16 осуществят в 2024 году, но не смогла назвать ее точной даты.

В конце прошлого года премьер-министр королевства Марк Рютте заявил, что Нидерланды проинформировали Киев о подготовке 18 истребителей для дальнейшей поставки Украине. По его словам, перед поставкой F-16 должен быть соблюден ряд условий, включая требования к инфраструктуре и персоналу.