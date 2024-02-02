В Харьковской области 64 населенных пункта остались без света

В Харьковской области без электроснабжения остались 64 населенных пункта

В Харьковской области обесточенными остаются 64 населенных — 15 600 точек учета, сообщил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, ранее удалось восстановить электроснабжение для более 1600 жителей Богодуховского района Харьковской области. Также политик заявил, что ночью подверглись обстрелам 17 населенных пунктов, в том числе Уды, Волчанск, Малая Волчья, Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестовое и другие.

По его заявлению, в результате ударов в селе Ольховатка Купянского района уничтожены здания агропредприятия, повреждены 9 частных домовладений, линии электросетей. Пострадавших нет.

Ранее издание «Страна.ua» сообщало в своем Telegram-канале о взрывах в Харьковской и Днепропетровской областях.