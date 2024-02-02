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04:31, 2 февраля 2024Наука и техника

iPhone 15 подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: цена iPhone 15 снизилась в России на 40 процентов

Фото: Loren Elliott / Reuters

Новый смартфон Apple заметно подешевел в России. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа обратили внимание, что цена iPhone 15 снизилась на российском рынке до 75 тысяч рублей. На старте продаж гаджет был оценен в 125−170 тысяч рублей. Таким образом, аппарат оказался дешевле на 40 процентов.

«Российские магазины отдают самый современный смартфон Apple по феноменально низкой цене», — прокомментировали новость авторы издания.

Смартфон iPhone 15 получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей, процессор Apple A16 Bionic, 6 гигабайт оперативной и минимум 128 гигабайт встроенной памяти. Девайс вышел с двойной камерой с объективами разрешением 48 и 12 мегапикселей. Устройство также получило аккумулятор емкостью 3349 миллиампер-часов, биометрический сенсор Face ID, NFC.

В конце января стало известно, что представленный осенью 2022 года флагманский iPhone подешевел в России. Если на старте продаж iPhone 14 Pro был оценен в 120 тысяч рублей, то в начале 2023 года он оказался доступен за 100 тысяч рублей и дешевле.

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      Андрей Ставицкий
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