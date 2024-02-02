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08:32, 2 февраля 2024Мир

Стало известно о приказе лидера Ирана избегать военного столкновения с США

NYT: лидер Ирана Хаменеи приказал избегать прямого военного столкновения с США

Фото: Iranian Supreme Leader'S Office / Keystone Press Agency / Global Look Press

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал избегать прямого военного столкновения с США. Об этом сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на источники.

Такое заявление он сделал, когда подводил итоги экстренной встречи Высшего совета национальной безопасности страны. Во время собрания были затронуты меры, которые необходимо будет предпринять Тегерану, если Вашингтон нанесет по Ирану или его сторонникам удар. Как стало известно NYT, Али Хаменеи приказал избегать прямой войны с США. В то же время духовный лидер Исламской Республики велел готовиться к возможному ответному удару.

По словам собеседников газеты, вооруженные силы Ирана были приведены в состояние повышенной боевой готовности, а вдоль границы с Ираком размещены баллистические ракеты. Также активированы системы противовоздушной обороны, добавили источники.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Амирабдоллахиан призвал США к дипломатическому решению конфликта после сообщений о возможном ответе на удары по американским военным объектам.

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      Марина Совина
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