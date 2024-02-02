Избивавшей посетителей ТЦ девушке-подростку из Тамбова предъявили обвинение

В Тамбове 17-летнюю девушку обвинили в хулиганстве за нападения на людей в ТЦ

Следователи предъявили обвинение по статье о хулиганстве 17-летней девушке, создавшей подростковую ОПГ для избиения школьников и студентов в Тамбове. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) по Тамбовской области.

Сейчас обвиняемая находится в СИЗО. Для дальнейшего расследования уголовное дело в отношении нее передано в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СК.

По версии следствия, вечером 18 января девушка совместно со своими знакомыми умышленно провоцировала конфликты с посетителями торгового центра (ТЦ). В их числе оказалась 20-летняя жительница, которую нападавшая вывела на улицу и избила. Кроме того, по пути от ТЦ к остановке обвиняемая вместе с 16-летней девушкой нанесла несколько ударов 16-летним юношам руками и ногами.

Ранее сообщалось, что обвиняемая — студентка юридического колледжа. Она создала подростковую ОПГ, в которой насчитывается около десяти детей из неблагополучных семей. За неделю от их действий пострадали пять человек, в том числе беременная девушка.