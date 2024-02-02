МИД прокомментировал решение суда ООН по делу о геноциде Украины против России

Захарова: Киев сам себя посадил на скамью подсудимых в деле о геноциде в Гааге

Киев собственными претензиями посадил себя на скамью подсудимых в суде ООН в деле о геноциде. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с решением Международного суда ООН в Гааге отвергнуть обвинения Украины о нарушении Россией Конвенции о геноциде, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«"Состряпанное" Украиной дело развалилось: все украинские заявления о том, что Россия якобы нарушила Конвенцию, "злоупотребив" ею для оправдания начала СВО, были полностью отвергнуты судом», — говорится в заявлении.

Дипломат уточнила, что суд внял предварительным возражениям России, согласившись, что обвинения украинской стороны не имеют отношения к Конвенции. «Киев утверждает, что Россия якобы слишком "рьяно" исполняла Конвенцию, начав СВО для защиты Донбасса от геноцида без достаточных доказательств (...) Но именно военная эскалация со стороны [Вооруженных сил Украины] ВСУ, усиливших свои вооруженные атаки на ДНР и ЛНР, послужила причиной ответных действий Москвы».

Она подчеркнула, что Киев «выстрелил себе в ног»у, выдвинув подобные обвинения против Москвы.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Россия предоставит суду ООН доказательства по иску Киева о геноциде в Донбассе. По ее словам, Следственный комитет России уже давно собирает фактологию этих процессов.