В России отреагировали на решение суда ООН рассмотреть иск Киева к Москве

Депутат Журова считает, что Россия предоставит суду доказательства по иску Киева

Россия предоставит международному суду ООН доказательства по иску Киева к Москве о геноциде в Донбассе, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в разговоре с «Лентой.ру» она отреагировала на решение арбитража продолжить рассматривать дело.

«Это же не будет односторонне, мы же тоже будем предоставлять свои документы, свои доказательства. Я надеюсь, что это будет именно так все-таки. Поэтому наш Следственный комитет давно собирает уже фактологию этих процессов, которые происходили в Донбассе до этого и сейчас происходят. Последний сбитый самолет [Ил-76 под Белгородом с украинскими пленными] — это и то доказательство достаточно серьезных нарушений, которые делает Украина», — сказала депутат.

Суд ООН постановил, что обладает юрисдикцией рассматривать дело Украины против России. Этот иск Киев подал в феврале 2022 года после начала специальной военной операции. Украинская сторона утверждает, что Москва ложно обвинила ее в геноциде в Донбассе и под этим предлогом начала боевые действия.

Возражения России о том, что Международный суд ООН не в праве рассматривать иск, судьи отклонили. Они также отвергли утверждения Киева, что обвинения в сторону Украины считаются нарушением конвенции о предотвращении геноцида.

Осенью прошлого года Москва требовала прекратить дело, поскольку сочла, что юридические аргументы Киева ошибочны, а суд не обладает юрисдикцией. Тем не менее судьи постановили, что могут рассматривать тяжбу и отклонили пять из шести предварительных возражений России. Они также отвергли утверждения Киева, что обвинения в сторону Украины считаются нарушением конвенции о геноциде.

