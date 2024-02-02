Набожная католичка начала работать в порноиндустрии и не пожалела

Девушка, которая училась в католической школе, устроилась работать в компанию по созданию порнофильмов и не пожалела. Об этом она рассказала Daily Star.

30-летняя Кэт Гейтли в юности была набожной католичкой. Она училась в религиозной школе для девочек, где не было уроков секс-просвещения, поэтому ей пришлось задавать вопросы матери и изучать вопрос самостоятельно. Девушка одной из первых в классе узнала о сексе с проникновением, презервативах и оргазмах. Своими познаниями она делилась с одноклассницами и скоро прослыла у них экспертом по сексу.

Школьное увлечение переросло в профессию. В марте 2020 года девушка начала создавать образовательный контент о сексе в социальных сетях, а после организовала бесплатные онлайн-курсы по мастурбации для девушек. Через полтора года Гейтли узнала о вакансии в основанной женщинами порностудии Ersties. Она откликнулась и, несмотря на отсутствие опыта, получила должность менеджера по продвижению контента. Девушка говорит, что это работа дарит ей ощущение силы и она не жалеет о выборе карьеры в порноиндустрии.

Гейтли утверждает, что в фильмах ее компании показан «красивый, волшебный секс», в котором есть место для дискуссии о согласии и границах. Студия также снимает «БДСМ, в котором доминируют женщины». По ее словам, часто на площадке у актрис и актеров даже нет четкого сценария, и режиссер следует за их желаниями. Девушка полагает, что подобный контент позволяет зрителям узнавать новое и применять знания о реалистичном сексе в жизни.

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