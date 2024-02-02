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09:11, 2 февраля 2024Мир

Немецкий посол оценил перспективы переговоров России и Украины

Посол Ламбсдорфф: шансов на проведение переговоров Москвы и Киева не предвидится
Александр Ламбсдорфф

Александр Ламбсдорфф. Фото: Nicolas Lepartz / Globallookpress.com

Реальных шансов на проведение мирных переговоров между Москвой и Киевом на данный момент не предвидится, но, как только они появятся, дипломаты сделают все возможное. В таком ключе высказался посол ФРГ в России Александр Ламбсдорфф, сообщает N-TV.

«Я хотел бы помочь нам не упустить окно возможностей, когда Россия будет готова к переговорам», — заявил посол, отметив при этом, что не видит возможностей для этого.

Также Ламбсдорфф призвал общественность и власти быть готовыми к длительной конфронтации, указав на то, что предпосылок к скорому завершению российско-украинского конфликта также нет. «[Президент России Владимир] Путин считает, что время для него истекает, мы должны быть готовы к длительной конфронтации», — резюмировал посол.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что Москва готова к переговорам по вопросу урегулирования на Украине. «Россия настроена на достижение своих целей, при этом предпочла бы завершение конфликта дипломатическим путем», — добавил он.

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      Виктория Кондратьева
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