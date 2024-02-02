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20:46, 2 февраля 2024Путешествия

Отель предложил гостям на 14 февраля насладиться сном за 13,5 миллиона рублей

Отель в США предложил гостям на 14 февраля «насладиться совершенным сном»

Кадр: JSOCAL / YouTube

Отель в США предложил своим гостям в День святого Валентина «насладиться совершенным сном» за 150 тысяч долларов (около 13,5 миллиона рублей). Об этом пишет Forbes.

The Peninsula в Беверли-Хиллз вошел в список самых романтичных и роскошных мест отдыха на 14 февраля в 2024 году, который составило издание. В источнике говорится, что по прибытии гостей встретит личный дворецкий, который сопроводит их прямо к двухэтажной вилле с большим фойе, роскошной гостиной, элегантной столовой и собственным внутренним двориком с уютной гидромассажной ванной.

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После этого постояльцев отвезут на автомобиле Rolls Royce в специализированный спа-центр Hästens Mattress, где они получают частную консультацию по сну и определят рекомендуемую жесткость матраса. Подходящее изделие доставят на виллу, а потом разрешат забрать домой.

«Завтрак с икрой и шампанским в постель станет украшением вашего пребывания в Беверли-Хиллз», — говорится в материале.

Ранее девушка подготовила бойфренду романтический сюрприз в виде поездки в Париж на День святого Валентина, однако мужчина вместо благодарности окрестил подругу эгоисткой. Он был недоволен тем, что спутница заранее не обсудила с ним предстоящую поездку.

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      Марина Черняк
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