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09:21, 2 февраля 2024Экономика

Продажа российских пиломатериалов за рубеж упала

РБК: экспорт российских пиломатериалов упал на 10 процентов из-за позиции Европы

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В прошлом году вывоз российских пиломатериалов за рубеж сократился на 10 процентов относительно 2022 года, до 20,7 миллиона кубометров. Об этом со ссылкой на статистику федерального лесоучетного учреждения «Рослесинфорг» пишет РБК.

Причиной для такого падения стал постепенный отказ от закупок со стороны европейских стран и почти полный уход продукции в Азию, доля которой в экспорте выросла с 76 процентов в 2021 году до 98 процентов.

Основными позициями продаж стали брус, обрезная и необрезная доска из ели, сосны, лиственницы, а также пиловочник (сырье для производства досок), балансовая древесина,и фанкряж (используется в том числе для производства шпона для изготовления фанеры) и пиломатериал из строганной лиственной древесины.

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      Платон Щукин
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