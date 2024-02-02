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10:04, 2 февраля 2024Интернет и СМИ

Популярный в России блогер рассказал о безумном случае с преследователем

Блогер Эдисон Перец заявил, что у него есть фанаты-преследователи

Кадр: Шоу «ТОП» / «ВКонтакте»

Популярный в России блогер Эдисон Перец (настоящее имя — Эдуард Перец) заявил, что у него есть фанаты-преследователи, и рассказал о самом безумном случае с таким поклонником. Этой историей он поделился в шоу «ТОП», выпуск доступен во «ВКонтакте».

По словам Перца, это произошло примерно в 2018 году, когда он устраивал встречу с аудиторией. «Один из подписчиков пришел с папочкой, (...) а там такие данные, которые я даже сам не знаю про себя. Кто я, откуда, где родился, как бабушку-дедушку зовут, когда я заезжал в страну, когда я уезжал», — вспомнил он.

Блогер отметил, что подобные поступки подписчиков не пугают его, однако ему непонятно, какую цель преследуют фанаты.

Ранее о преследованиях поклонника заявила звезда шоу «Женский стендап» на ТНТ Ольга Малащенко. Юмористка рассказала, что мужчина настойчиво предлагал ей отношения.

Перед этим российская блогерша Любятинка (настоящее имя — Любовь Сидоркина) рассказала о преследованиях со стороны 14-летнего фаната. По словам девушки, юный поклонник объяснил свое поведение тем, что ему неинтересно проводить время со сверстниками.

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      Маргарита Щигарева
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