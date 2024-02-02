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03:31, 2 февраля 2024Из жизни

Порнозвезда вернула девственность и начала искать партнера для «первого секса»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Порнозвезда из Канады сделала операцию по восстановлению девственности и решила найти мужчину, который станет ее «первым сексуальным партнером». Об этом сообщает Daily Star.

Элен Будро опубликовала в сети фотографии, сделанные во время гименопластики — операции по восстановлению целостности девственной плевы. Она заявила, что таким образом хотела «обнулить» количество сексуальных партнеров в своей жизни.

Теперь порнозвезда ищет мужчину, который лишит ее девственности. Будро отметила, что хочет, чтобы ее «первый секс» был с достойным партнером, который не имеет отношения к секс-индустрии. Она рассматривает возможность проведения международного конкурса, победитель которого сможет вступить с ней в близость в прямом эфире в сети.

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По словам Будро, у нее нет требований относительно роста или дохода сексуального партнера, однако ей не нравится, когда у мужчины «слишком много мышц». Кроме того, она надеется, что будущий партнер не будет обладателем внушительного мужского достоинства. «Если его пенис будет длиной 22 сантиметра или больше, я не выдержу», — утверждает она.

Ранее порнозвезда Алина Лопес попала в больницу после секса с обладателем огромного пениса. Ее доставили в отделение неотложной помощи с внутренним кровотечением.

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      Алиса Удовик
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