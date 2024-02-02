Президент Франции оценил эффект усталости от конфликта на Украине

Макрон: России не нужно рассчитывать на усталость ЕС от Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал резкое заявление в адрес России, сказав, что Москве не нужно рассчитывать на усталость Евросоюза (ЕС) от Украины. Об этом сообщает Le Figaro.

«Идея ясна: Россия не может рассчитывать на усталость европейцев в их поддержке Украины. Наша поддержка Украины с начала войны была единой и единодушной», — заявил Макрон.

Так президент Франции прокомментировал решение ЕС о выделении Украине финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро. Как он отметил, эта ситуация показала России, что Европа и в дальнейшем намерена поддерживать ВСУ.

Ранее сообщалось, что ЕС согласился предоставить Украине новый пакет помощи при соблюдении одного условия: если страна будет придерживаться демократических принципов и соблюдать права человека, в том числе права меньшинств.