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10:19, 2 февраля 2024Мир

Президент Франции оценил эффект усталости от конфликта на Украине

Макрон: России не нужно рассчитывать на усталость ЕС от Украины

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал резкое заявление в адрес России, сказав, что Москве не нужно рассчитывать на усталость Евросоюза (ЕС) от Украины. Об этом сообщает Le Figaro.

«Идея ясна: Россия не может рассчитывать на усталость европейцев в их поддержке Украины. Наша поддержка Украины с начала войны была единой и единодушной», — заявил Макрон.

Так президент Франции прокомментировал решение ЕС о выделении Украине финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро. Как он отметил, эта ситуация показала России, что Европа и в дальнейшем намерена поддерживать ВСУ.

Ранее сообщалось, что ЕС согласился предоставить Украине новый пакет помощи при соблюдении одного условия: если страна будет придерживаться демократических принципов и соблюдать права человека, в том числе права меньшинств.

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      Лина Пивоварова
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