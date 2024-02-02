Путин назвал способ добиться успеха на поле боя

Путин: успеха на поле боя добивается тот, кто применяет эффективные средства

Успеха на поле боя добивается тот, кто быстро реагирует на средства поражения, которые применяет противник, а также делает свои, более эффективные средства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы!», передает ТАСС.

По его словам, российская оборонная промышленность демонстрирует в этой сфере хорошие темпы и качество работы.

В ходе форума Путин также заявил, что современное российское вооружение явно превосходит вооружение НАТО. И даже советское, отметил он, не всегда уступает западному.

В декабре глава государства заявлял, что сейчас ядерная триада России состоит из современного оружия на 95 процентов. В 2022 году этот показатель составлял 91 процент. Он также сообщал, что до конца 2023 года должны были быть поставлены 15 пусковых установок «Ярс» и «Авангард».