Путин по видеосвязи открыл новые онкоцентры

Президент Путин открыл новые онкоцентры в Башкирии, Якутии и Томской области

Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новые онкологические центры в трех российских регионах. Об этом сообщает РИА Новости.

В работу запустили центр детской онкологии и гематологии Республиканской детской клинической больницы в Башкирии, а также новый хирургический корпус томского областного онкологического диспансера.

Помимо того, ввели в эксплуатацию новый корпус якутского республиканского онкологического диспансера.

Ранее Владимир Путин открыл скоростную автомобильную дорогу М-12 «Восток» от Москвы до Казани. Глава государства принял участие в запуске движения по видеосвязи. Глава государства также поблагодарил специалистов, участвовавших в строительстве М-12, за высокие темпы работы и серьезное опережение графика.