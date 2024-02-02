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15:58, 2 февраля 2024Россия

Путин порассуждал о влиянии общества на вопросы Крыма и Донбасса

Путин заявил, что в вопросах Крыма и Донбасса опирался на настрой общества

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил, что в вопросах Крыма и Донбасса опирался на настрой общества. Об этом сообщает ТАСС.

«Если бы я не был уверен, что у нас в стране — и в Крыму, и на всей территории нашей огромной Родины — подавляющее большинство наших граждан думают так, как вы, я бы ничего и не стал делать в Крыму. Но я был уверен, что и крымчане, и вся Россия хотят этого возвращения на Родину, так же как подавляющее большинство людей в стране хотят помочь Донбассу», — сказал он.

В ноябре 2023 года Путин заявил, что Россия не принимала бы никаких решений по Крыму в 2014 году, если бы отношения с Украиной складывались позитивно и по-современному. По словам главы государства, если бы в Киеве не произошел государственный переворот и к русским людям там бы относились нормально, «никому бы в голову не пришло» предпринимать действия, связанные с присоединением полуострова к России.

Ранее стало известно, что крымское правительство собирается инициировать вопрос признания незаконными и юридически ничтожными годы нахождения полуострова в составе независимой Украины. Об этом сообщал глава крымского парламента Владимир Константинов. Рабочая группа также продолжает заниматься признанием незаконными актов, по которым Крым был передан из РСФСР в состав Украинской ССР в 1954 году.

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      Никита Абрамов
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