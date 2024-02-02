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10:01, 2 февраля 2024Наука и техника

Роботам запретят звонить живым людям

Engadget: FCC рассмотрит запрет звонков с помощью роботов в США

Фото: Taan Huyn / Unsplash

В США будут рассматривать полный запрет на использование роботов при звонках живым людям. Об этом сообщает издание Engadget.

На сайте Федеральной комиссии по связи (FCC) США появилось заявление главы ведомства Джессики Розенворсель. По ее словам, роботизированные телефонные звонки нужно признать незаконными и запретить. Розенворсель объяснила, что имеет в виду технологии, в которых искусственный интеллект (ИИ) генерирует голоса живых людей и выдает себя за определенную персону.

«Клонирование голоса и изображений, созданное искусственным интеллектом, уже сеет путаницу, заставляя потребителей думать, что мошенничество является законными», — отметила глава FCC. По словам Джессики Розенворсель, все больше людей становятся мишенью мошенников, злоупотребляющих ИИ.

По словам журналистов медиа, заявление Розенворсель появилось на фоне жалоб граждан США. Ранее выяснилось, что перед праймериз в штате Нью-Гэмпшир жителям штата поступали звонки с использованием искусственного интеллекта — робот представлялся Джо Байденом, копировал его голос и от лица президента США призывал избирателей не участвовать в предварительных выборах.

Ранее генеральная прокуратура штата Нью-Гемпшир начала расследование звонков робота с фальшивым голосом президента США Джо Байдена, где он якобы призывал не идти на праймериз. В ведомстве заявили, что сообщения представляют собой незаконную попытку сорвать первичные президентские выборы в Нью-Гэмпшире.

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      Андрей Ставицкий
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