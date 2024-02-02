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12:56, 2 февраля 2024Наука и техника

Россия покажет «Серп»

«Ростех» на выставке World Defense Show 2024 покажет комплекс «Серп-ВС6»

Кадр: РИА Новости

«Ростех» на международной выставке вооружений World Defense Show 2024, которая с 4 по 8 февраля пройдет в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия), покажет комплекс противодействия беспилотникам «Серп-ВС6». Об этом сообщает госкорпорация.

Комплекс способен противостоять беспилотникам, например FPV-дронам, на дальности до пяти километров. В частности, «Серп-ВС6» способен глушить несколько беспилотников одновременно, в том числе летящих с разных сторон.

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Комплекс работает в пассивном режиме, позволяя идентифицировать дрон и его оператора по сигналам управления. Оборудование «Серп-ВС6» поставляется в нескольких кейсах. Приведение в рабочий режим комплекса занимает полчаса.

В декабре 2023 года «Ростех» сообщил, что Научно-исследовательский институт (НИИ) «Вектор», входящий в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации, завершил испытания модернизированного антидронового комплекса «Серп-ВС5Д».

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      Иван Потапов
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