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07:36, 2 февраля 2024Россия

Россиянка рассказала о пробке во дворе дома из-за ленивых родителей

В Екатеринбурге из-за ленивых родителей во дворе дома в будни образуется пробка

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В одном из дворов жилого дома в Екатеринбурге каждый будний день образуется пробка. Об этом сообщила жительница города, представившаяся Ксенией, ее слова приводит портал E1.RU.

Согласно рассказу женщины, все стоящие в пробке водители — родители, которые ленятся довести своих детей до расположенной поблизости районной школы пешком. Как отметила Ксения, пешеходам и их детям приходится лавировать между машин — автомобилисты просто не пропускают других родителей, так как сами хотят проехать.

«У нас все дети ходят в школу по прописке, там, где живут. Тем не менее многие родители довозят своих детей прямо до школы на машине (...) Невозможно выехать из двора, а сами дети с трудом могут попасть в школу из-за большого потока машин во дворе», — рассказала Ксения.

Женщина также сняла пробку на видео — на кадрах видно, что детям приходится пробираться через снежную кашу и ждать, пока автомобилисты выедут из парковочных карманов.

Ранее эксперты назвали город с худшими пробками на дорогах.

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      Марк Леонов
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