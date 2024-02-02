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15:22, 2 февраля 2024Россия

Российские войска заняли более выгодные позиции на одном направлении СВО

Минобороны: ВС России заняли более выгодные позиции на донецком направлении СВО

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Подразделения «Южной» группировки войск Вооруженных сил (ВС) России заняли более выгодные позиции и рубежи на донецком направлении специальной военной операции (СВО). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, российские войска нанесли поражение живой силе и технике 22-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 114-й бригады теробороны в районе Клещеевки и Красного Донецкой народной республики (ДНР). А возле Белогоровки отражены две атаки штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады противника.

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