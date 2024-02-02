Российский аэропорт эвакуировали после анонимного звонка

Пассажиров и персонал аэропорта Омска эвакуировали после анонимного звонка

Пассажиров и персонал Омского аэропорта имени Д.М. Карбышева в пятницу, 2 февраля, эвакуировали после анонимного звонка с сообщением о бомбе. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе российской авиагавани.

Отмечается, что в ходе проверки никаких взрывчатых веществ в здании обнаружено не было, все пассажиры вернулись в воздушную гавань. «Сейчас аэропорт работает в штатном режиме», — добавил собеседник агентства.

Более того, представитель авиагавани подчеркнул, что из-за оперативной работы саперов изменений в расписании вылетов в связи с вынужденной эвакуацией удалось избежать.

Ранее в феврале летевший в Египет самолет резко сменил курс и сел в другом месте из-за пьяных женщин на борту. Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, следовавшим из Санкт-Петербурга в Хургаду.