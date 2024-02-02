Российский «Дрок» улучшат по итогам СВО

«Ростех»: миномет «Дрок» улучшат по итогам применения в СВО

Российский самоходный миномет «Дрок» улучшат по итогам применения в специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на госкорпорацию «Ростех» сообщает ТАСС.

«Разработчики и изготовители "Дрока" проанализируют и внедрят переданные предложения по доработке технической части, а также связанные с повышением удобства работы, улучшения обитаемости и защищенности машины», — заявили в госкорпорации.

В «Ростехе» добавили, что в целом получили положительные отзывы о «Дроке».

Там уточнили, что современная система управления миномета огнем значительно упрощает работу военнослужащих. «Особое внимание разработчики уделили безопасности экипажа: огонь можно вести, не выходя из машины, имеющей хорошую противопульную и противоминную защиту», — сказали в госкорпорации.

В июле в «Ростехе» сообщили, что российским военнослужащим передали экспериментальную партию самоходных минометов «Дрок».