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09:37, 2 февраля 2024Наука и техника

Российский «Дрок» улучшат по итогам СВО

«Ростех»: миномет «Дрок» улучшат по итогам применения в СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российский самоходный миномет «Дрок» улучшат по итогам применения в специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на госкорпорацию «Ростех» сообщает ТАСС.

«Разработчики и изготовители "Дрока" проанализируют и внедрят переданные предложения по доработке технической части, а также связанные с повышением удобства работы, улучшения обитаемости и защищенности машины», — заявили в госкорпорации.

В «Ростехе» добавили, что в целом получили положительные отзывы о «Дроке».

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Там уточнили, что современная система управления миномета огнем значительно упрощает работу военнослужащих. «Особое внимание разработчики уделили безопасности экипажа: огонь можно вести, не выходя из машины, имеющей хорошую противопульную и противоминную защиту», — сказали в госкорпорации.

В июле в «Ростехе» сообщили, что российским военнослужащим передали экспериментальную партию самоходных минометов «Дрок».

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      Иван Потапов
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