Российского блогера заочно осудили на Украине на 15 лет

СБУ: российского блогера Подоляку заочно осудили на 15 лет тюрьмы

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщило в своем официальном Telegram-канале о заочном осуждении российского блогера Юрия Подоляки на 15 лет тюрьмы.

По заявлению СБУ, Юрий Подоляка, родившийся в городе Сумы, в 2014 году переехал в Россию, где начал блогерскую деятельность. Суд признал его виновным по статьям уголовного кодекса о свержении конституционного строя, призыве к изменению границ, государственной измене и и пропаганде войны.

Также ведомство обвиняет блогера в корректировке артиллерийских атак на Николаевскую область.

Ранее Сумская областная прокуратура уже заявила о приговоре блогера к 12 годам тюрьмы с конфискацией имущества и запретила занимать определенные должности в течение 15 лет. По информации прокуратуры, суд признал его виновным в оправдании действий России.