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11:32, 2 февраля 2024Культура

Рыжий из «Ералаша» рассказал о ссоре с Грачевским

Актер «Ералаша» Лойе рассказал, что ушел из проекта после ссоры с Грачевским

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский актер Александр Лойе, известный по роли рыжеволосого Саши в киножурнале «Ералаш», рассказал о ссоре с художественным руководителем проекта Борисом Грачевским. Об этом он сообщил в разговоре с aif.ru.

«Борис Юрьевич в какой-то момент стал строить из "Ералаша" бизнес, что было в те времена абсолютно логично и закономерно. И стал по-другому строить отношения с людьми. Это касается не только меня, но и тех, с кем он работал много лет. В моем случае Борис Юрьевич решил мне сообщить, кто меня вывел в люди и кому я всем обязан. Видимо, решив меня тоже приватизировать», — поведал артист.

Лойе добавил, что Грачевскому не удалось получить от артиста нужной реакции, а потому исполнителю роли Саши в «Ералаше» перестали поступать звонки с предложениями продолжить съемки в проекте. Актер добавил, что тогда режиссер заявлял, что Лойе «кончился как артист» и «зазвездился».

При этом собеседник издания подчеркнул, что не хотел бы раскрывать больше подробностей о конфликте, так как это касалось только его и режиссера, более того, Грачевского уже нет в живых.

Ранее Лойе, игравший в «Ералаше» в 90-е, раскритиковал новые выпуски киножурнала. В январе сообщалось, что дочь Грачевского Ксения Алеева стала соучредительницей двух юридических компаний «Ералаш».

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      Анастасия Астахова
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