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12:30, 2 февраля 2024Россия

Совфед назначил дату рассмотрения закона о конфискации имущества за фейки о ВС

Совфед 7 февраля рассмотрит закон о конфискации имущества за фейки об армии

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Совет Федерации 7 февраля рассмотрит закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России. Об этом сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к проекту говорится, что Уголовный кодекс (УК) России предлагается дополнить предусматривающим конфискацию имущества механизмом для того, чтобы пресекать финансирование преступлений и иной деятельности, которые направлены против безопасности России.

Ранее в нижней палате парламента, объясняя идею о конфискации имущества, заявили, что для нарушителей она будет справедливым наказанием.

«У каждого из них был выбор — поступить по совести, остаться со своей Родиной в трудную минуту, быть с народом, с нашей армией — или трусливо сбежать. И не просто сбежать, а открыто выступить на стороне противника», — сказал один из соавторов проекта закона Василий Пискарев.

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      Никита Абрамов
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