Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:15, 2 февраля 2024Наука и техника

В Starlink рассказали о преимуществах лазерной связи

PC Mag: Starlink передает через лазерную систему 42 петабайта данных в день

Фото: Nacho Doce / Reuters

Представители компании Starlink, входящей в корпорацию SpaceX, рассказали о преимуществах лазерной связи между Землей и космосом. Об этом сообщает издание PC Mag.

Выступая на конференции SPIE Photonics West в Сан-Франциско (США), инженер SpaceX Трэвис Браширс заявил, что лазерная связь между спутниками Starlink показала свою эффективность. По его словам, в день посредством этой технологии передается 42 петабайта данных или около 42 миллионов гигабайт.

Браширс отметил, что только с помощью лазерной связи система спутников Starlink может обеспечить все потребности клиентов в течение двухчасового окна. Лазерная связь появилась в спутниках Starlink во второй половине 2021 года.

Starlink использует радиоволны для передачи данных между спутниками и терминалами клиентов. Однако лазерная связь оказывается эффективной, когда спутники пролетают над зонами, где нет наземных станций — например, над океаном или Антарктикой.

Трэвис Браширс отметил, что стабильность лазерной системы составляет 99,9 процента. Спутники могут передавать данные посредством лазера на расстоянии до 5,4 тысячи километров.

В начале февраля выяснилось, что корпорация SpaceX разработала новые роутеры для связи со спутниками Starlink. Они поддерживают стандарт Wi-Fi 6 и имеет два разъема LAN.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России предложили повысить до 50 лет призывной возраст для одной категории мужчин. Идею раскритиковали и отложили

      Путин приехал в гости к медику и попробовал чай с пастилой

      Названы риски покупки жилья в аварийном доме

      54-летняя певица вышла в свет в прозрачном платье

      Женщина нашла таинственную коробку с человеческим прахом во время похода

      Россияне стали больше платить по семейной ипотеке

      Польские фермеры выйдут на всеобщую забастовку и заблокируют границу с Украиной

      Названо число занимающихся футболом на уроках физкультуры российских школьников

      Российский юноша случайно ударил младшую сестру ножом в спину

      Умерла супруга главы Дагестана Галина Меликова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше