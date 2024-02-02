В Starlink рассказали о преимуществах лазерной связи

PC Mag: Starlink передает через лазерную систему 42 петабайта данных в день

Представители компании Starlink, входящей в корпорацию SpaceX, рассказали о преимуществах лазерной связи между Землей и космосом. Об этом сообщает издание PC Mag.

Выступая на конференции SPIE Photonics West в Сан-Франциско (США), инженер SpaceX Трэвис Браширс заявил, что лазерная связь между спутниками Starlink показала свою эффективность. По его словам, в день посредством этой технологии передается 42 петабайта данных или около 42 миллионов гигабайт.

Браширс отметил, что только с помощью лазерной связи система спутников Starlink может обеспечить все потребности клиентов в течение двухчасового окна. Лазерная связь появилась в спутниках Starlink во второй половине 2021 года.

Starlink использует радиоволны для передачи данных между спутниками и терминалами клиентов. Однако лазерная связь оказывается эффективной, когда спутники пролетают над зонами, где нет наземных станций — например, над океаном или Антарктикой.

Трэвис Браширс отметил, что стабильность лазерной системы составляет 99,9 процента. Спутники могут передавать данные посредством лазера на расстоянии до 5,4 тысячи километров.

В начале февраля выяснилось, что корпорация SpaceX разработала новые роутеры для связи со спутниками Starlink. Они поддерживают стандарт Wi-Fi 6 и имеет два разъема LAN.