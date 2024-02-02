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17:43, 2 февраля 2024Силовые структуры

Суд забрал квартиру у бывшего российского полицейского

Во Владивостоке суд забрал у бывшего полицейского квартиру

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Во Владивостоке суд обратил в доход государства квартиру бывшего полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

По данным ведомства, в 2019 году заместитель начальника межрайонного экзаменационного отдела УГИБДД России по Приморскому краю купил квартиру за 6,5 миллиона рублей, хотя не имел законных источников дохода. Чтобы уклониться от исполнения антикоррупционной обязанности, он оформил жилплощадь на мать, а она спустя 12 дней подарила недвижимость сыну.

Суд удовлетворил иск прокурора и забрал у экс-полицейского квартиру площадью почти 70 квадратных метров.

Бывший правоохранитель обвиняется в получении взяток в составе организованной преступной группы, уточняет РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Иркутске следователи завели уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции и трех их подельников за организацию незаконной миграции.

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      Екатерина Кашурникова
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