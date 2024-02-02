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12:26, 2 февраля 2024Среда обитания

Tesla заплатит 1,5 миллиона долларов за опасный мусор

CNBC: Tesla урегулирует иск об опасных отходах за 1,5 миллиона долларов

Фото: Stephen Lam / Reuters

Американский производитель электромобилей Tesla пошел на мировую по иску о токсичных отходах. Компания заплатит 1,5 миллиона долларов, передает телеканал CNBC со ссылкой на заявление окружного прокурора Сан-Франциско.

1,3 миллиона долларов пойдут на выплату гражданских штрафов, а 200 тысяч долларов — на возмещение расходов истца на расследование. Помимо этого, Tesla должна будет доказать, что обучает персонал надлежащим образом, и нанять незаинтересованное лицо для ежегодной проверки мусорных контейнеров на своих предприятиях в течение пяти лет.

Как отмечает телеканал, сумма мирового соглашения для корпорации незначительна. В четвертом квартале 2023 года Tesla заработала 7,93 миллиарда долларов чистой прибыли.

Ранее несколько округов Калифорнии подали в суд на Tesla, обвинив компанию в неправильном обращении с опасным мусором. Согласно заявлению, Tesla умышленно ставила неправильные маркировки на отходы и отправляла их на свалки. Речь идет об используемых на производстве лакокрасочных материалах, тормозных жидкостях, старых аккумуляторах, антифризе и дизельном топливе.

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      Виктория Клабукова
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