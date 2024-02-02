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14:42, 2 февраля 2024Бывший СССР

В Грузии вынесли приговор облившей краской икону со Сталиным активистке

Облившую краской икону со Сталиным Нату Перадзе приговорили к 5 суткам ареста

Фото: EvaL Miko / Unsplash

Тбилисский городской суд вынес приговор гражданской активистке Нате Перадзе, облившей в главном храме Грузии краской икону Матроны Московской, на клейме которой был изображен Иосиф Сталин. Об этом сообщает портал netgazeti.ge

Отмечается, что женщину признали виновной по статье о мелком хулиганстве и поместили под арест на пять суток. Комментируя приговор, Перадзе заявила, что власти пожалеют о своем решении, пообещав также вынести из тюрьмы «много историй» и установить после освобождения «памятник жертвам Сталина».

9 января стало известно, что икона Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина, находившаяся в храме Цминда Самеба (кафедральном соборе Святой Троицы) в Тбилиси, была облита краской. Информацию о случившемся распространила также сама Перадзе. После этого в ее адрес начали поступать оскорбления и угрозы, и она обратилась в полицию.

После инцидента Патриархия православной церкви Грузии временно ограничила доступ в храм Цминда Самеба, а также решила переписать икону Матроны Московской, убрав оттуда изображение советского лидера.

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      Алевтина Запольская
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