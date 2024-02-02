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16:09, 2 февраля 2024Россия

В России допустили связь между возможной отставкой Залужного и крушением Ил-76

Сивков: между слухами об отставке Залужного и крушением Ил-76 может быть связь
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Russian Investigative Committee / Reuters

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков допустил, что между крушением военно-транспортного самолета Ил-76 под Белгородом и возможной отставкой главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным может быть связь. Так на подобные слухи он отреагировал в беседе с «Царьградом».

«Если говорить о том, что не поступило указания "не трогайте этот самолет", а они его сбили, то это вина Залужного. Это же организация засад, это блуждающий ракетный комплекс. Поэтому такой удар мог входить в какой-то общий план», — считает Сивков.

По его словам, план полета Ил-76 был строго согласован с украинской стороной. «Поэтому не знать, что там пленные, мог только расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК), которому вовремя не довели информацию о том, что военнопленные там», — указал военный эксперт, отметив, что украинские бойцы, возможно, не допустили бы стрельбы по своим, а вот расчет, составленный из американских военных, мог бы на такое пойти.

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Таким образом, заметил Сивков, крушение самолета с украинскими пленными на борту могло стать поводом для отставки Залужного. С другой стороны, добавил он, авиакатастрофа нанесла «сильнейший удар по имиджу» президента Украины Владимира Зеленского.

«То есть это работает в интересах Залужного. Поэтому как там кто сработал, сейчас надо считать. Но то, что это связано в значительной степени именно с внутриполитическими разборками на Украине, это наверняка так и есть. Есть все основания такое предполагать», — заключил эксперт.

Ил-76 потерпел крушение 24 января. На борту находились шесть членов экипажа, 65 пленных солдат Вооруженных сил Украины, которых везли для обмена, и трое сопровождающих. Никто из них не выжил. Путин сообщил, что Ил-76 с пленными украинцами сбили американской системой Patriot.

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      Варвара Кошечкина
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